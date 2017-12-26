Renault Koleos Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 195 тыс. км Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Должанская, Краснодарский край Имя: Юлия Телефон:

Описание

Кожаный салон, коробка типтроник, панорамная крыша, люк, круиз контроль, кондиционер, полная комплектация. Продажа, либо обмен на минивен равнозначной стоимости не старше 2004 года.