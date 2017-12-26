Renault Koleos
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 195 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Должанская, Краснодарский край
Имя: Юлия
Телефон:
Описание
Кожаный салон, коробка типтроник, панорамная крыша, люк, круиз контроль, кондиционер, полная комплектация. Продажа, либо обмен на минивен равнозначной стоимости не старше 2004 года.
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