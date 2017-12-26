Renault Koleos

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 195 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Должанская, Краснодарский край

Имя: Юлия

Телефон:

Описание

Кожаный салон, коробка типтроник, панорамная крыша, люк, круиз контроль, кондиционер, полная комплектация. Продажа, либо обмен на минивен равнозначной стоимости не старше 2004 года.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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