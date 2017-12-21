Renault Koleos

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Афипский, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Дилерский,сервисная книжка, ПТС оригинальный, декабрь 2012 года, два ключ-карты, в ДТП не участвовала, вся в родной краске, технически на отлично, вложений не нужно, пробег оригинальный, все что есть все работает. Стекла все заводские, родные. Ремень и ролики, масло и фильтр в коробке заменены. Новые свечи. Безключевой доступ, кнопка Старт-стоп, круиз контроль, парктроник, заводская музыка bose, навигация, принудительная блокировка, шторки задних окон, USB, Bluetooth, AUX, мультируль, адаптивный биксенон, освещение поворотов. За машину не стыдно. На зимней резине, летняя в подарок. Продаю по причине, что нужна машина больше, трое детей.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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