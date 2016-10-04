Renault Fluence

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 429 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Степан

Телефон:

Описание

Продам Рено Флюенс, 2010 г. в. , турецкой сборки, комплектация Expression, состояние отличное, не бит не крашен, объём двигателя 1, 6 л, 106 л. с. Цвет "Серая Кассиопея", АКПП, 2- й хозяин, реальный пробег, 2-зонный климат-контроль с воздуховодом для задних пассажиров, штатная адаптивная аудиосистема BOSE, разъёмы AUX, подрулевой джойстик управления музыкой и телефоном по bluetooth, подогрев передних сидений, зеркал, электропривод зеркал, 4 стеклоподъёмника - передние авто, датчики света, дождя, регулировка сидений водителя и пассажира по высоте, регулировка руля по высоте и вылету, передний и задний подлокотники, охлаждаемый бардачок, заводские шторки, 6 подушек, ABS, EBD, адаптивный электроусилитель, бесключевой доступ, запуск с кнопки, сигнализация с авто и о. с. Большой, надёжный, комфортный. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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