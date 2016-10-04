Renault Fluence Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 140 тыс. км Цена: 429 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Степан Телефон:

Описание

Продам Рено Флюенс, 2010 г. в. , турецкой сборки, комплектация Expression, состояние отличное, не бит не крашен, объём двигателя 1, 6 л, 106 л. с. Цвет "Серая Кассиопея", АКПП, 2- й хозяин, реальный пробег, 2-зонный климат-контроль с воздуховодом для задних пассажиров, штатная адаптивная аудиосистема BOSE, разъёмы AUX, подрулевой джойстик управления музыкой и телефоном по bluetooth, подогрев передних сидений, зеркал, электропривод зеркал, 4 стеклоподъёмника - передние авто, датчики света, дождя, регулировка сидений водителя и пассажира по высоте, регулировка руля по высоте и вылету, передний и задний подлокотники, охлаждаемый бардачок, заводские шторки, 6 подушек, ABS, EBD, адаптивный электроусилитель, бесключевой доступ, запуск с кнопки, сигнализация с авто и о. с. Большой, надёжный, комфортный. Обмен.