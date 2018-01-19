Renault Fluence

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 127 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Автомобиль очень надёжный, манёвренный и экономичный! В отличном состоянии. В авто очень много места, багажник огромен. 10 000 назад заменил ГРМ, помпу, все сальники в том числе и клапанов, передние тормозные диски. Колодки, антифриз, тормозную жидкость, заправлен кондиционер, новый аккумулятор ещё на гарантии. Летняя резина прошла 5000 , зимняя один месяц! Камера заднего вида в зеркале. Расход по городу не более 8 литров! Двигатель и Коробка в отличном состоянии. Я собственник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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