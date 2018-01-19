Renault Fluence
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 127 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Автомобиль очень надёжный, манёвренный и экономичный! В отличном состоянии. В авто очень много места, багажник огромен. 10 000 назад заменил ГРМ, помпу, все сальники в том числе и клапанов, передние тормозные диски. Колодки, антифриз, тормозную жидкость, заправлен кондиционер, новый аккумулятор ещё на гарантии. Летняя резина прошла 5000 , зимняя один месяц! Камера заднего вида в зеркале. Расход по городу не более 8 литров! Двигатель и Коробка в отличном состоянии. Я собственник.
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