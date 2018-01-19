Renault Fluence Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 0

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 127 тыс. км Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Автомобиль очень надёжный, манёвренный и экономичный! В отличном состоянии. В авто очень много места, багажник огромен. 10 000 назад заменил ГРМ, помпу, все сальники в том числе и клапанов, передние тормозные диски. Колодки, антифриз, тормозную жидкость, заправлен кондиционер, новый аккумулятор ещё на гарантии. Летняя резина прошла 5000 , зимняя один месяц! Камера заднего вида в зеркале. Расход по городу не более 8 литров! Двигатель и Коробка в отличном состоянии. Я собственник.