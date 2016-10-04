Renault Fluence Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 114 тыс. км Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, не бит, не крашен, стёкла все целые, езжу каждый день, двигатель масло не ест работает на 5, коробка не пинается работает на 5, ходовая в хорошем состоянии, салон в хорошем состоянии, по кузову есть небольшие незначительные царапины, кондиционер дует, заменено масло в двигателе и коробке, поменян ремень ГРМ и ролики, обоснованный торг у капота, обмен на более дешёвую с доплатой в мою сторону 100 т. р. Звоните в любое время!