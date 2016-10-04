Renault Fluence
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 114 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Руслан
Описание
Авто в хорошем состоянии, не бит, не крашен, стёкла все целые, езжу каждый день, двигатель масло не ест работает на 5, коробка не пинается работает на 5, ходовая в хорошем состоянии, салон в хорошем состоянии, по кузову есть небольшие незначительные царапины, кондиционер дует, заменено масло в двигателе и коробке, поменян ремень ГРМ и ролики, обоснованный торг у капота, обмен на более дешёвую с доплатой в мою сторону 100 т. р. Звоните в любое время!
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