Renault Fluence

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 114 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Руслан

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, не бит, не крашен, стёкла все целые, езжу каждый день, двигатель масло не ест работает на 5, коробка не пинается работает на 5, ходовая в хорошем состоянии, салон в хорошем состоянии, по кузову есть небольшие незначительные царапины, кондиционер дует, заменено масло в двигателе и коробке, поменян ремень ГРМ и ролики, обоснованный торг у капота, обмен на более дешёвую с доплатой в мою сторону 100 т. р. Звоните в любое время!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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