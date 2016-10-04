Renault Fluence Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 170 тыс. км Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние авто отличное как техническое так и внешнее, комплектация максимальная. Комбинированый салон, раздельный климат контроль, круиз контроль, бесключевой доступ, датчики парковки, все стеклоподьемники электро, электро зеркала со складыванием, мультируль, вообщем долго перечислять что есть, ЕСТЬ ВСЕ. Свежая резина. Вложений никаких не требует. Очень мягкий и комфортный автомобиль.