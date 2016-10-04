Renault Fluence

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние авто отличное как техническое так и внешнее, комплектация максимальная. Комбинированый салон, раздельный климат контроль, круиз контроль, бесключевой доступ, датчики парковки, все стеклоподьемники электро, электро зеркала со складыванием, мультируль, вообщем долго перечислять что есть, ЕСТЬ ВСЕ. Свежая резина. Вложений никаких не требует. Очень мягкий и комфортный автомобиль.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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