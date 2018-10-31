Renault Espace

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 177 тыс. км

Цена: 147 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль очень функциональный , как для большой семьи ( 7 мест ) , так и для работы ( задние два ряда сидений снимаются за две минуты ) . Тех. состояние очень хорошее , двигатель масло не жрет , ходовка не тарахтит . Масло и тосол заменены . ГБО стоит , работает , но не оформлено . Машина не бита , царапины и сколы присутствуют . Не гнилая . Салон чистый и аккуратный . Оформление обязательно . Торг есть . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 200 000 р. ( правый руль также рассматриваю, можно не на ходу, под ремонт ).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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