Renault Espace Дата публикации: 31.10.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 177 тыс. км Цена: 147 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль очень функциональный , как для большой семьи ( 7 мест ) , так и для работы ( задние два ряда сидений снимаются за две минуты ) . Тех. состояние очень хорошее , двигатель масло не жрет , ходовка не тарахтит . Масло и тосол заменены . ГБО стоит , работает , но не оформлено . Машина не бита , царапины и сколы присутствуют . Не гнилая . Салон чистый и аккуратный . Оформление обязательно . Торг есть . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 200 000 р. ( правый руль также рассматриваю, можно не на ходу, под ремонт ).