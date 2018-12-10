Renault Duster

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 51,121 тыс. км

Цена: 663 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса по двум документам и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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