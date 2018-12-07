Renault Duster
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 18,5 тыс. км
Цена: 639 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Горячий Ключ, Краснодарский край
Имя: Владимир
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Обогрев сидений
Охранная система
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Год выпуска - декабрь 2012. Куплена в январе 2013. Пробег – 18,5 тыс. км. Двигатель 2,0л, 135 л.с. Привод 4х4. Коробка - механическая 6 ст. Бензин 92-98. Средний расход 7,8 л/100км. Цвет серебристый. Комплектация Privelege. Рейлинги, CD – МР3, блютуз. Сигнализация, подушки безопасности, подогрев сидений и заднего стекла, эл. регулировка зеркал, ДХО, защитная сетка радиатора. Видеорегистратор FULL HD с двумя камерами угол обзора 170град. GPS -фиксация скорости, маршрута, база координат радаров и камер, предупреждение о средствах видеофиксации «speedcam», встроенная память. Резина всесезонка. Обслуживался у оф.дилера. Гаражное хранение. Один хозяин.
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