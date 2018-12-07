Renault Duster Дата публикации: 15.12.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 18,5 тыс. км Цена: 639 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Горячий Ключ, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Регулировка положения руля: одна плоскость Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Обогрев сидений Охранная система Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Год выпуска - декабрь 2012. Куплена в январе 2013. Пробег – 18,5 тыс. км. Двигатель 2,0л, 135 л.с. Привод 4х4. Коробка - механическая 6 ст. Бензин 92-98. Средний расход 7,8 л/100км. Цвет серебристый. Комплектация Privelege. Рейлинги, CD – МР3, блютуз. Сигнализация, подушки безопасности, подогрев сидений и заднего стекла, эл. регулировка зеркал, ДХО, защитная сетка радиатора. Видеорегистратор FULL HD с двумя камерами угол обзора 170град. GPS -фиксация скорости, маршрута, база координат радаров и камер, предупреждение о средствах видеофиксации «speedcam», встроенная память. Резина всесезонка. Обслуживался у оф.дилера. Гаражное хранение. Один хозяин.