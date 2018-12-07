Renault Duster

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 18,5 тыс. км

Цена: 639 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Горячий Ключ, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Обогрев сидений

Охранная система

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Год выпуска - декабрь 2012. Куплена в январе 2013. Пробег – 18,5 тыс. км. Двигатель 2,0л, 135 л.с. Привод 4х4. Коробка - механическая 6 ст. Бензин 92-98. Средний расход 7,8 л/100км. Цвет серебристый. Комплектация Privelege. Рейлинги, CD – МР3, блютуз. Сигнализация, подушки безопасности, подогрев сидений и заднего стекла, эл. регулировка зеркал, ДХО, защитная сетка радиатора. Видеорегистратор FULL HD с двумя камерами угол обзора 170град. GPS -фиксация скорости, маршрута, база координат радаров и камер, предупреждение о средствах видеофиксации «speedcam», встроенная память. Резина всесезонка. Обслуживался у оф.дилера. Гаражное хранение. Один хозяин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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