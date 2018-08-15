Renault Duster
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Новотитаровская, Краснодарский край
Имя: Анатолий
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Описание
Рено Дастер,цвет орех-металлик,2012 года,135 л.с, 4х4, 2 л.,пробег 75000км,идеальное состояние,полная комплектация Privelegi,руль кожаный,подогрев сидения,зеркал,6-ступенчатая,механическая коробка передач,кондиционер,партроник, 4 стеклоподьемника,Ходовые огни.Один хозяин
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