Renault Duster

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Новотитаровская, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

Рено Дастер,цвет орех-металлик,2012 года,135 л.с, 4х4, 2 л.,пробег 75000км,идеальное состояние,полная комплектация Privelegi,руль кожаный,подогрев сидения,зеркал,6-ступенчатая,механическая коробка передач,кондиционер,партроник, 4 стеклоподьемника,Ходовые огни.Один хозяин

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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