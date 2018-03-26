Renault Duster

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Хорошее состояние. Кожаный салон. Фронтальные и боковые подушки безопасности. Литые диски. Парктронник. Установлена сигнализация с обратной связью. Защита задних арок. Защиты крыльев. Реглируемый подлокотник. Полная подсветка салона. Ремень помпу поменял на 85 т. Км. Сервисная книжка заказ наряды. Два комплекта резины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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