Renault Duster Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 115 тыс. км Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Хорошее состояние. Кожаный салон. Фронтальные и боковые подушки безопасности. Литые диски. Парктронник. Установлена сигнализация с обратной связью. Защита задних арок. Защиты крыльев. Реглируемый подлокотник. Полная подсветка салона. Ремень помпу поменял на 85 т. Км. Сервисная книжка заказ наряды. Два комплекта резины.