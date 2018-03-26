Renault Duster
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Хорошее состояние. Кожаный салон. Фронтальные и боковые подушки безопасности. Литые диски. Парктронник. Установлена сигнализация с обратной связью. Защита задних арок. Защиты крыльев. Реглируемый подлокотник. Полная подсветка салона. Ремень помпу поменял на 85 т. Км. Сервисная книжка заказ наряды. Два комплекта резины.
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