Renault Duster

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 39,8 тыс. км

Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Отличное состояние, бережная эксплуатация,аккуратное вождение, гаражное хранение, один хозяин. ТО у дилера.Кондиционер, красивое литье. Никаких замечаний по техническому состоянию, работе узлов и механизмов. Не прокуренный салон. Летние шины в подарок. Разумный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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