Renault Duster
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 39,8 тыс. км
Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Отличное состояние, бережная эксплуатация,аккуратное вождение, гаражное хранение, один хозяин. ТО у дилера.Кондиционер, красивое литье. Никаких замечаний по техническому состоянию, работе узлов и механизмов. Не прокуренный салон. Летние шины в подарок. Разумный торг.
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