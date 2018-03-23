Renault Duster Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 39,8 тыс. км Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Отличное состояние, бережная эксплуатация,аккуратное вождение, гаражное хранение, один хозяин. ТО у дилера.Кондиционер, красивое литье. Никаких замечаний по техническому состоянию, работе узлов и механизмов. Не прокуренный салон. Летние шины в подарок. Разумный торг.