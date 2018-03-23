Renault Duster Дата публикации: 11.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 56 тыс. км Цена: 645 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Машина в полном порядке, один хозяин,пробег реальный, салон очень ухоженный чистый еще пахнет новьем. Эксплуатировалась очень бережно. Все ТО производились своевременно у официалов. Есть сервисная книжка. вопросы по телефону. Торг есть, обмена нет. (Полные характеристики и комплектацию можно увидеть с полной версии сайта)