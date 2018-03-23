Renault Duster
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 56 тыс. км
Цена: 645 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Описание
Машина в полном порядке, один хозяин,пробег реальный, салон очень ухоженный чистый еще пахнет новьем. Эксплуатировалась очень бережно. Все ТО производились своевременно у официалов. Есть сервисная книжка. вопросы по телефону. Торг есть, обмена нет. (Полные характеристики и комплектацию можно увидеть с полной версии сайта)
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