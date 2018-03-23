Renault Duster

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 56 тыс. км

Цена: 645 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Машина в полном порядке, один хозяин,пробег реальный, салон очень ухоженный чистый еще пахнет новьем. Эксплуатировалась очень бережно. Все ТО производились своевременно у официалов. Есть сервисная книжка. вопросы по телефону. Торг есть, обмена нет. (Полные характеристики и комплектацию можно увидеть с полной версии сайта)

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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