Renault Duster
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 158 тыс. км
Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
В хорошем состоянии. Ухоженный салон. Дизель-атмосферник. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter