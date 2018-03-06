В хорошем состоянии. Ухоженный салон. Дизель-атмосферник. Торг.

Имя: Александр

Цена: 185 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2008

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