Renault Duster
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 620 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Семен Никитич
Описание
Я второй хозяин,стоит на мне на учете, машина перешла по наследству от деда, пробег родной, ездили мало (три машины в семье). Кузов в отличном состоянии без вмятин и царапин,за все время ничего не красили. Ходовая как новая, и все остальное работает на 5+.Салон чистый, ухоженный. Комплектация полная+защита двигателя,карданного вала, бензобака и заднего редуктора.
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