Renault Duster Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 70 тыс. км Цена: 620 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Семен Никитич Телефон:

Описание

Я второй хозяин,стоит на мне на учете, машина перешла по наследству от деда, пробег родной, ездили мало (три машины в семье). Кузов в отличном состоянии без вмятин и царапин,за все время ничего не красили. Ходовая как новая, и все остальное работает на 5+.Салон чистый, ухоженный. Комплектация полная+защита двигателя,карданного вала, бензобака и заднего редуктора.