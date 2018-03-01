Renault Duster

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 620 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Семен Никитич

Телефон:

Описание

Я второй хозяин,стоит на мне на учете, машина перешла по наследству от деда, пробег родной, ездили мало (три машины в семье). Кузов в отличном состоянии без вмятин и царапин,за все время ничего не красили. Ходовая как новая, и все остальное работает на 5+.Салон чистый, ухоженный. Комплектация полная+защита двигателя,карданного вала, бензобака и заднего редуктора.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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