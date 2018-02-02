Renault Duster

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 89 тыс. км

Цена: 599,999 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Renault Duster 2013 года, 2 литра, полный привод, отличное тех. состояние, вложений не требует, новая зимняя резина Bridgestone Blizzak Revo GZ. Я собственник!
Звонить в любое время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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