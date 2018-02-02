Renault Duster
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 89 тыс. км
Цена: 599,999 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Renault Duster 2013 года, 2 литра, полный привод, отличное тех. состояние, вложений не требует, новая зимняя резина Bridgestone Blizzak Revo GZ. Я собственник!
Звонить в любое время.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.