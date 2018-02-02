Renault Duster Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 89 тыс. км Цена: 599,999 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Renault Duster 2013 года, 2 литра, полный привод, отличное тех. состояние, вложений не требует, новая зимняя резина Bridgestone Blizzak Revo GZ. Я собственник!

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