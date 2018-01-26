Renault Duster

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 45 тыс. км

Цена: 505 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии. Не битая не крашенная. Мотор, коробка без проблем. Пробег родной. Один хозяин. Есть сервисная книжка. Два ключа. В салон не поставлю, обмен не интересен. Торг при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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