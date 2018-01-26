Renault Duster Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 45 тыс. км Цена: 505 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии. Не битая не крашенная. Мотор, коробка без проблем. Пробег родной. Один хозяин. Есть сервисная книжка. Два ключа. В салон не поставлю, обмен не интересен. Торг при осмотре!