Renault Duster
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 45 тыс. км
Цена: 505 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в отличном состоянии. Не битая не крашенная. Мотор, коробка без проблем. Пробег родной. Один хозяин. Есть сервисная книжка. Два ключа. В салон не поставлю, обмен не интересен. Торг при осмотре!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.