Renault Duster Дата публикации: 15.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 695 тыс. км Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние. Двигатель, ходовая, коробка в отличном состоянии. Полностью обслужена. Вложений не требует. Очень красивый цвет. Машина юридически чистая. Цена снижена из-за срочности. На обмен рыночная цена 670 т. руб