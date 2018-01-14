Renault Duster
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 695 тыс. км
Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
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Описание
Отличное внешнее и техническое состояние. Двигатель, ходовая, коробка в отличном состоянии. Полностью обслужена. Вложений не требует. Очень красивый цвет. Машина юридически чистая. Цена снижена из-за срочности. На обмен рыночная цена 670 т. руб
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