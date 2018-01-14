Renault Duster

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 695 тыс. км

Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние. Двигатель, ходовая, коробка в отличном состоянии. Полностью обслужена. Вложений не требует. Очень красивый цвет. Машина юридически чистая. Цена снижена из-за срочности. На обмен рыночная цена 670 т. руб

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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