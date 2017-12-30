Renault Duster
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 72 тыс. км
Цена: 559 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Илья
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, один хозяин с момента покупки, в ДТП не участвовал, только прошел ТО на 70000, на 60 тыс был поменян ремень ГРМ с роликами все строго по регламенту, вложений никаких не требует абсолютно, максимальная комплектация, авто реально в достойном состоянии, что сейчас редко встретишь.
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