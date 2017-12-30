Renault Duster

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 72 тыс. км

Цена: 559 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Илья

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, один хозяин с момента покупки, в ДТП не участвовал, только прошел ТО на 70000, на 60 тыс был поменян ремень ГРМ с роликами все строго по регламенту, вложений никаких не требует абсолютно, максимальная комплектация, авто реально в достойном состоянии, что сейчас редко встретишь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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