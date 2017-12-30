Renault Duster Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 72 тыс. км Цена: 559 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Илья Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, один хозяин с момента покупки, в ДТП не участвовал, только прошел ТО на 70000, на 60 тыс был поменян ремень ГРМ с роликами все строго по регламенту, вложений никаких не требует абсолютно, максимальная комплектация, авто реально в достойном состоянии, что сейчас редко встретишь.