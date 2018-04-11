Renault Clio

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 124 тыс. км

Цена: 248 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю красивый манёвренный удобный автомобиль чистый француз, в России с 2012 г. Кондиционер! Двигатель 16-клапп 1,2 75 л. с. Экономичный. ГУР. Музыка. Чистый салон. Новая резина. Едет очень приятно и резво не думайте, что если 1.2 то не едет, едет и даже очень не плохо. Ремни, ролики все поменяно, автомобиль обслужен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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