Renault Clio
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 124 тыс. км
Цена: 248 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продаю красивый манёвренный удобный автомобиль чистый француз, в России с 2012 г. Кондиционер! Двигатель 16-клапп 1,2 75 л. с. Экономичный. ГУР. Музыка. Чистый салон. Новая резина. Едет очень приятно и резво не думайте, что если 1.2 то не едет, едет и даже очень не плохо. Ремни, ролики все поменяно, автомобиль обслужен.
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