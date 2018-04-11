Renault Clio Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 124 тыс. км Цена: 248 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю красивый манёвренный удобный автомобиль чистый француз, в России с 2012 г. Кондиционер! Двигатель 16-клапп 1,2 75 л. с. Экономичный. ГУР. Музыка. Чистый салон. Новая резина. Едет очень приятно и резво не думайте, что если 1.2 то не едет, едет и даже очень не плохо. Ремни, ролики все поменяно, автомобиль обслужен.