Renault 18 Дата публикации: 21.01.19 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2018 Пробег: 25,3 тыс. км Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Снежно-белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Продается автомобиль Рено Доккер 2018 года в отличном состоянии!

Выпуск 2018 года, новая модель, куплен в марте 2018 года.

Пробег 25300 км.

На автомобиль распространяется гарантия 100000 км или 3 года.

Комплектация - бизнес.

Посмотреть можно в Краснодаре, по договоренности.

Обмен не предлагать! Интересует только продажа.