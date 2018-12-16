Renault 18
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2018
Пробег: 25,3 тыс. км
Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Снежно-белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Продается автомобиль Рено Доккер 2018 года в отличном состоянии!
Выпуск 2018 года, новая модель, куплен в марте 2018 года.
Пробег 25300 км.
На автомобиль распространяется гарантия 100000 км или 3 года.
Комплектация - бизнес.
Посмотреть можно в Краснодаре, по договоренности.
Обмен не предлагать! Интересует только продажа.
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