Renault 18

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2018

Пробег: 25,3 тыс. км

Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Снежно-белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Продается автомобиль Рено Доккер 2018 года в отличном состоянии!
Выпуск 2018 года, новая модель, куплен в марте 2018 года.
Пробег 25300 км.
На автомобиль распространяется гарантия 100000 км или 3 года.
Комплектация - бизнес.
Посмотреть можно в Краснодаре, по договоренности.
Обмен не предлагать! Интересует только продажа.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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