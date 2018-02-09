Porsche Panamera

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 25 тыс. км

Цена: 4750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый металлик

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль эксплуатировался редко и бережно, проходил все ТО как положено, пробег родной, можно проверить по компьютеру у официального дилера. Обмена нет. Состояние авто отличное, полная комплектация.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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