Porsche Panamera Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 25 тыс. км Цена: 4750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый металлик К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль эксплуатировался редко и бережно, проходил все ТО как положено, пробег родной, можно проверить по компьютеру у официального дилера. Обмена нет. Состояние авто отличное, полная комплектация.