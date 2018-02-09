Porsche Panamera
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 25 тыс. км
Цена: 4750 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый металлик
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль эксплуатировался редко и бережно, проходил все ТО как положено, пробег родной, можно проверить по компьютеру у официального дилера. Обмена нет. Состояние авто отличное, полная комплектация.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.