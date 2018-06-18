Porsche Cayenne S

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2003

Пробег: 165 тыс. км

Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Нижегородская, Краснодарский край

Имя: Саша

Телефон:

Описание

Авто после : утонул в реке местонахождение краснодарскому краю Станица Нижегородская Апшеронский регион,

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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