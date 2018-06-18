Porsche Cayenne S
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 2003
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 135 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Нижегородская, Краснодарский край
Имя: Саша
Телефон:
Описание
Авто после : утонул в реке местонахождение краснодарскому краю Станица Нижегородская Апшеронский регион,
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