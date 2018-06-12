Porsche Cayenne S Дата публикации: 18.06.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 122 тыс. км Цена: 789 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роза Телефон:

Описание

по птс - темно- зеленый, 8Tiptronic S, спорт режим, система помощи при старте на подъеме, круиз, датчики света/дождя, салон-кожа-не курящий, черный потолок, панель-кожа, эл/сидения с памятью -передн., подогревом передн. и задн., 3-х зон.климат, мультируль, CD/TV/MP3, акустика Bose, телефон, парктроник-передн./задн., ксенон+ противотуман., пневмоподвеска, R20 лето+ зима на перекидку. Обвесы и глушитель Macan . Все т/о по регламенту. Реальному покупателю торг.