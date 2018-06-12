Porsche Cayenne S

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 122 тыс. км

Цена: 789 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роза

Телефон:

Описание

по птс - темно- зеленый, 8Tiptronic S, спорт режим, система помощи при старте на подъеме, круиз, датчики света/дождя, салон-кожа-не курящий, черный потолок, панель-кожа, эл/сидения с памятью -передн., подогревом передн. и задн., 3-х зон.климат, мультируль, CD/TV/MP3, акустика Bose, телефон, парктроник-передн./задн., ксенон+ противотуман., пневмоподвеска, R20 лето+ зима на перекидку. Обвесы и глушитель Macan . Все т/о по регламенту. Реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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