Porsche Cayenne S
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 122 тыс. км
Цена: 789 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роза
Описание
по птс - темно- зеленый, 8Tiptronic S, спорт режим, система помощи при старте на подъеме, круиз, датчики света/дождя, салон-кожа-не курящий, черный потолок, панель-кожа, эл/сидения с памятью -передн., подогревом передн. и задн., 3-х зон.климат, мультируль, CD/TV/MP3, акустика Bose, телефон, парктроник-передн./задн., ксенон+ противотуман., пневмоподвеска, R20 лето+ зима на перекидку. Обвесы и глушитель Macan . Все т/о по регламенту. Реальному покупателю торг.
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