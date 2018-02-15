Porsche Cayenne S Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 150 тыс. км Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина очень хорошая, полный фарш, диски R20, газ с форсунками, аккумулятор новый, торг обмен в обе стороны, срочно, на обмен 800.