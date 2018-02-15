Porsche Cayenne S
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Машина очень хорошая, полный фарш, диски R20, газ с форсунками, аккумулятор новый, торг обмен в обе стороны, срочно, на обмен 800.
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