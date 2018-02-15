Porsche Cayenne S

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина очень хорошая, полный фарш, диски R20, газ с форсунками, аккумулятор новый, торг обмен в обе стороны, срочно, на обмен 800.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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