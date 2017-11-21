Porsche Cayenne S Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 190 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Все работает без нареканий, ошибок нет, авто в шикарном состоянии для своего года! хлам на обмен не предлагать, звоните в любое время.