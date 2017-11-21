Porsche Cayenne S
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Денис
Телефон:
Описание
Все работает без нареканий, ошибок нет, авто в шикарном состоянии для своего года! хлам на обмен не предлагать, звоните в любое время.
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