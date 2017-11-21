Porsche Cayenne S

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 190 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Все работает без нареканий, ошибок нет, авто в шикарном состоянии для своего года! хлам на обмен не предлагать, звоните в любое время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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