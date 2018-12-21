Porsche Cayenne
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 117,689 тыс. км
Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4806 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Михайловск, Ставропольский край
Имя: Павел
Описание
Продаю Porsche Cayenne GTS 2008 г.в. 955 рестайлинг (2007—2010)
Состояние - нового автомобиля. В ДТП не участвовал. Полный комплект ключей, и документов. Возможен торг при осмотре
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Porsche Cayenne
Авто, похожие на Porsche Cayenne
Volvo XC90
Подержанная, пробег 101,728 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды
1150 тыс. руб.
Mitsubishi Pajero Sport
Подержанная, пробег 250,145 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды