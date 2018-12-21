Porsche Cayenne Дата публикации: 7.02.19 Просмотров объявления: 32

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 117,689 тыс. км Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4806 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Михайловск, Ставропольский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Продаю Porsche Cayenne GTS 2008 г.в. 955 рестайлинг (2007—2010)

Состояние - нового автомобиля. В ДТП не участвовал. Полный комплект ключей, и документов. Возможен торг при осмотре