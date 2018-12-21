Porsche Cayenne

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 117,689 тыс. км

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4806 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Михайловск, Ставропольский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Продаю Porsche Cayenne GTS 2008 г.в. 955 рестайлинг (2007—2010)
Состояние - нового автомобиля. В ДТП не участвовал. Полный комплект ключей, и документов. Возможен торг при осмотре

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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