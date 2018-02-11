Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка положения руля: две плоскости

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Имя: Денис

Цена: 1250 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2007

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