Porsche Cayenne
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 158 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном техническом состоянии, вложений никаких не требует, салон чистый, не затертый. По технической части нареканий нет. По документам, запретов, штрафов не имеет. Все вопросы по тел, возможен вариант обмена, желательно Mercedes.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.