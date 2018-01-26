Porsche Cayenne

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 158 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии, вложений никаких не требует, салон чистый, не затертый. По технической части нареканий нет. По документам, запретов, штрафов не имеет. Все вопросы по тел, возможен вариант обмена, желательно Mercedes.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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