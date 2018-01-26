Porsche Cayenne Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 47 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 158 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном техническом состоянии, вложений никаких не требует, салон чистый, не затертый. По технической части нареканий нет. По документам, запретов, штрафов не имеет. Все вопросы по тел, возможен вариант обмена, желательно Mercedes.