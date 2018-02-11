Porsche Cayenne

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 103 тыс. км

Цена: 2300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-16-26

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам.
Продажа авто в КРЕДИТ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Porsche Cayenne

Porsche Cayenne

Подержанная, пробег 210 тыс. км.
Краснодарский край, Ильский

550 тыс. руб.

Porsche Cayenne

Подержанная, пробег 145 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1250 тыс. руб.

Авто, похожие на Porsche Cayenne

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 118,925 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1785 тыс. руб.

Land Rover Discovery

Подержанная, пробег 6,042 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

2490 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 24,6 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

2200 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале