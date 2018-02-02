Porsche Cayenne

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 203,75 тыс. км

Цена: 797 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Легендарная марка! Статус, харизма и удовольствие. Без внимания не останетесь. Будете по хорошему удивлены техническим состоянием. Коробка и атмосферный двигатель без нареканий. Адаптивный линзованный ксенон. Расходники поменяны. Кузов без малейших признаков цветения, в отличном состоянии. Салон в идеальном. Машину в таком состоянии ещё поискать. Зимняя резина. Для перекупщиков и салонов вариантов нет. В переписку не вступаю. Возможен обмен с Вашей доплатой. Реальному покупателю. Реальный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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