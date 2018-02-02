Porsche Cayenne
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 203,75 тыс. км
Цена: 797 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Легендарная марка! Статус, харизма и удовольствие. Без внимания не останетесь. Будете по хорошему удивлены техническим состоянием. Коробка и атмосферный двигатель без нареканий. Адаптивный линзованный ксенон. Расходники поменяны. Кузов без малейших признаков цветения, в отличном состоянии. Салон в идеальном. Машину в таком состоянии ещё поискать. Зимняя резина. Для перекупщиков и салонов вариантов нет. В переписку не вступаю. Возможен обмен с Вашей доплатой. Реальному покупателю. Реальный торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.