Porsche Cayenne Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 203,75 тыс. км Цена: 797 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Легендарная марка! Статус, харизма и удовольствие. Без внимания не останетесь. Будете по хорошему удивлены техническим состоянием. Коробка и атмосферный двигатель без нареканий. Адаптивный линзованный ксенон. Расходники поменяны. Кузов без малейших признаков цветения, в отличном состоянии. Салон в идеальном. Машину в таком состоянии ещё поискать. Зимняя резина. Для перекупщиков и салонов вариантов нет. В переписку не вступаю. Возможен обмен с Вашей доплатой. Реальному покупателю. Реальный торг.