Porsche Cayenne
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 93,9 тыс. км
Цена: 2070 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние нового автомобиля! Без ДТП, родная краска. ПТС оригинал 2013 г., два владельца, пробег оригинальный что подтверждено сервисной книгой с отметками. Куплен за наличные, не кредитный, не залоговый, юридически чистый, технически без нареканий, последнее ТО пройдено на пробеге в 90.000 км. в ноябре 2017 г. В салоне не курили. Гаражное хранение. Бережная эксплуатация.
Салон полностью из кожи (парприз,двери и т.д.). Весь перед затянут плёнкой с новья. Подвеска с регулируемыми по жесткости амортизаторами (три положения),надёжный атмосферный двигатель.
Охранный спутниковый комплекс и т.д. Просьба автосалонам не беспокоить, СМС не слать. Автомобиль на самом деле в идеальном состоянии, приезжайте убедитесь сами.
На обмен цена выше. Подробности по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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