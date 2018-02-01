Porsche Cayenne Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 93,9 тыс. км Цена: 2070 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового автомобиля! Без ДТП, родная краска. ПТС оригинал 2013 г., два владельца, пробег оригинальный что подтверждено сервисной книгой с отметками. Куплен за наличные, не кредитный, не залоговый, юридически чистый, технически без нареканий, последнее ТО пройдено на пробеге в 90.000 км. в ноябре 2017 г. В салоне не курили. Гаражное хранение. Бережная эксплуатация.

Салон полностью из кожи (парприз,двери и т.д.). Весь перед затянут плёнкой с новья. Подвеска с регулируемыми по жесткости амортизаторами (три положения),надёжный атмосферный двигатель.

Охранный спутниковый комплекс и т.д. Просьба автосалонам не беспокоить, СМС не слать. Автомобиль на самом деле в идеальном состоянии, приезжайте убедитесь сами.

На обмен цена выше. Подробности по телефону.