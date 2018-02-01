Porsche Cayenne

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 93,9 тыс. км

Цена: 2070 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового автомобиля! Без ДТП, родная краска. ПТС оригинал 2013 г., два владельца, пробег оригинальный что подтверждено сервисной книгой с отметками. Куплен за наличные, не кредитный, не залоговый, юридически чистый, технически без нареканий, последнее ТО пройдено на пробеге в 90.000 км. в ноябре 2017 г. В салоне не курили. Гаражное хранение. Бережная эксплуатация.
Салон полностью из кожи (парприз,двери и т.д.). Весь перед затянут плёнкой с новья. Подвеска с регулируемыми по жесткости амортизаторами (три положения),надёжный атмосферный двигатель.
Охранный спутниковый комплекс и т.д. Просьба автосалонам не беспокоить, СМС не слать. Автомобиль на самом деле в идеальном состоянии, приезжайте убедитесь сами.
На обмен цена выше. Подробности по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Porsche Cayenne

Porsche Cayenne

Подержанная, пробег 210 тыс. км.
Краснодарский край, Ильский

550 тыс. руб.

Porsche Cayenne

Подержанная, пробег 145 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1250 тыс. руб.

Авто, похожие на Porsche Cayenne

Nissan Pathfinder

Подержанная, пробег 57,194 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1600 тыс. руб.

Toyota Land Cruiser Prado

Подержанная, пробег 46 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

2136 тыс. руб.

Lexus GX

Подержанная, пробег 154 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1850 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале