Porsche Cayenne Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 10 тыс. км Цена: 4300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

За подробной инфо обращаться по телефону.

Характеристики:

- Передний мост из алюминия на сдвоенных поперечных рычагах;

- Многорычажная независимая задняя подвеска со стальными пружинами (опционально пневмоподвеска), амортизатором, стабилизаторами

- Гидравлический усилитель руля

- ABS - Интегрирована в систему поддержания курсовой устойчивости Porsche (PSM)

- Размерность колесных шин (спереди) 8Jx18 RO 53 255/55 R18

Ходовая часть

- Усилитель рулевого управления Plus

- Стальная пружинная подвеска

- Передняя подвеска на сдвоенных рычагах

- Многорычажная задняя подвеска

- Система поддержания курсовой устойчивости Porsche (PSM) с ABS, ASR, ABD, системой предотвращения блокировки колес за счет повышения оборотов двигателя (EDC) и функцией стабилизации прицепа

- 21- дюймовые диски Cayenne

- 21-дюймовое запасное колесо

- Герметик для шин и электрический воздушный компрессор для запасного колеса

- Система контроля за давлением в шинах (TPM)

Тормоза

- Спереди: 6-поршневые тормозные механизмы, алюминиевые моноблочные неподвижные суппорта, вентилируемые тормозные диски

- Сзади: 4-поршневые тормозные механизмы, алюминиевые моноблочные неподвижные суппорта, вентилируемые тормозные диски

- Диаметр передних дисков: 350 мм, диаметр задних дисков: 330 мм

- Тормозные суппорта окрашены в черный цвет

- Антиблокировочная система тормозов (ABS)

- Система предотвращения повторного столкновения

- Электрический стояночный тормоз

- Функция Auto-Hold

- Система помощи при спуске по склону

Кузов

- Полностью оцинкованный кузов

- Нижняя панель передней части кузова со встроенными воздухозаборниками

- Две одинарные выхлопные трубы слева / справа

- Хромированные: логотип "Porsche" и обозначение модели на багажной двери

- Логотип "diesel" на переднем крыле слева/справа

- Подготовка для системы буксирования прицепа

- Бензобак объемом 100 литров

- Защита от заправки неправильным типом топлива

- Выступ на капоте

Электрооборудование

- Передние стеклоочистители с двумя скоростями работы, регулировкой паузы срабатывания, датчиком дождя и обогреваемыми форсунками;

- Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом работы и встроенными форсунками омывателя;

- Наружные зеркала заднего вида с подогревом, электрорегулировками и функцией складывания, асферическое на стороне водителя;

- Функция плавного отключения освещения. Подсветка салона: пространство для ног спереди и сзади, пепельница, замок зажигания, перчаточный ящик, консоль в передней части салона с лампами для чтения, лампы для чтения в задней части салона;

- Солнцезащитные козырьки с подсветкой встроенного зеркальца (со стороны водителя и пассажира);

- Электростеклоподъемники спереди и сзади с возможностью открывания/блокировки дверей, с функцией защиты от защемления и функцией one touch;

- Круиз-контроль;

- Центральная информационная и коммуникационная система Porsche Communication Management (PCM), включая навигационный модуль;