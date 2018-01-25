Porsche Cayenne

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 10 тыс. км

Цена: 4300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

За подробной инфо обращаться по телефону.
Характеристики:
- Передний мост из алюминия на сдвоенных поперечных рычагах;
- Многорычажная независимая задняя подвеска со стальными пружинами (опционально пневмоподвеска), амортизатором, стабилизаторами
- Гидравлический усилитель руля
- ABS - Интегрирована в систему поддержания курсовой устойчивости Porsche (PSM)
- Размерность колесных шин (спереди) 8Jx18 RO 53 255/55 R18
Ходовая часть
- Усилитель рулевого управления Plus
- Стальная пружинная подвеска
- Передняя подвеска на сдвоенных рычагах
- Многорычажная задняя подвеска
- Система поддержания курсовой устойчивости Porsche (PSM) с ABS, ASR, ABD, системой предотвращения блокировки колес за счет повышения оборотов двигателя (EDC) и функцией стабилизации прицепа
- 21- дюймовые диски Cayenne
- 21-дюймовое запасное колесо
- Герметик для шин и электрический воздушный компрессор для запасного колеса
- Система контроля за давлением в шинах (TPM)
Тормоза
- Спереди: 6-поршневые тормозные механизмы, алюминиевые моноблочные неподвижные суппорта, вентилируемые тормозные диски
- Сзади: 4-поршневые тормозные механизмы, алюминиевые моноблочные неподвижные суппорта, вентилируемые тормозные диски
- Диаметр передних дисков: 350 мм, диаметр задних дисков: 330 мм
- Тормозные суппорта окрашены в черный цвет
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система предотвращения повторного столкновения
- Электрический стояночный тормоз
- Функция Auto-Hold
- Система помощи при спуске по склону
Кузов
- Полностью оцинкованный кузов
- Нижняя панель передней части кузова со встроенными воздухозаборниками
- Две одинарные выхлопные трубы слева / справа
- Хромированные: логотип "Porsche" и обозначение модели на багажной двери
- Логотип "diesel" на переднем крыле слева/справа
- Подготовка для системы буксирования прицепа
- Бензобак объемом 100 литров
- Защита от заправки неправильным типом топлива
- Выступ на капоте
Электрооборудование
- Передние стеклоочистители с двумя скоростями работы, регулировкой паузы срабатывания, датчиком дождя и обогреваемыми форсунками;
- Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом работы и встроенными форсунками омывателя;
- Наружные зеркала заднего вида с подогревом, электрорегулировками и функцией складывания, асферическое на стороне водителя;
- Функция плавного отключения освещения. Подсветка салона: пространство для ног спереди и сзади, пепельница, замок зажигания, перчаточный ящик, консоль в передней части салона с лампами для чтения, лампы для чтения в задней части салона;
- Солнцезащитные козырьки с подсветкой встроенного зеркальца (со стороны водителя и пассажира);
- Электростеклоподъемники спереди и сзади с возможностью открывания/блокировки дверей, с функцией защиты от защемления и функцией one touch;
- Круиз-контроль;
- Центральная информационная и коммуникационная система Porsche Communication Management (PCM), включая навигационный модуль;

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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