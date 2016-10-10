Peugeot Partner Дата публикации: 25.06.20 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 200 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1900 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Постараюсь коротко . Внешний вид - на троечку , много царапин и примятостей , особо над внешним видом не трусились . ГНИЛОГО НЕТ . Салон - на четверочку . Тех. состояние - прекрасное , сели и поехали возить грузы . Недостатки конечно есть , но их можно устранять по мере эксплуатации автомобиля , пишу еще раз : МАШИНА НА ОТЛИЧНОМ ХОДУ . Дешевле моей машины я не нашел ( по крайней мере поблизости ) , поэтому торга особо не будет . С документами все в порядке , кому надо ВИН отправлю , по ПТС - четыре хозяина . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль ( в том числе и правый руль ) , можно предлагать машины под ремонт ( двигатель , КПП , по кузову ) .