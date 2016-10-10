Peugeot Partner

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Постараюсь коротко . Внешний вид - на троечку , много царапин и примятостей , особо над внешним видом не трусились . ГНИЛОГО НЕТ . Салон - на четверочку . Тех. состояние - прекрасное , сели и поехали возить грузы . Недостатки конечно есть , но их можно устранять по мере эксплуатации автомобиля , пишу еще раз : МАШИНА НА ОТЛИЧНОМ ХОДУ . Дешевле моей машины я не нашел ( по крайней мере поблизости ) , поэтому торга особо не будет . С документами все в порядке , кому надо ВИН отправлю , по ПТС - четыре хозяина . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль ( в том числе и правый руль ) , можно предлагать машины под ремонт ( двигатель , КПП , по кузову ) .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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