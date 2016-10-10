Peugeot Partner Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 100 тыс. км Цена: 249 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии! Все расходники поменяны . Не гремит , не стучит, масло от замены до замены, заменил свечи,масло,прокладки,антифриз ,вообщем звоните всё расскажу.

Также стоит хорошая музыка , ГУР, Кондиционер,стеклоподъемники ,обогрев зеркал,электро регулировка зеркал,подогрев сидений,партроник, резина 90% почти новая , вложений ни каких не требует , ухоженный салон. Расход бензина очень маленький 5-6 л город.