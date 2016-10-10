Peugeot Partner

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 249 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии! Все расходники поменяны . Не гремит , не стучит, масло от замены до замены, заменил свечи,масло,прокладки,антифриз ,вообщем звоните всё расскажу.
Также стоит хорошая музыка , ГУР, Кондиционер,стеклоподъемники ,обогрев зеркал,электро регулировка зеркал,подогрев сидений,партроник, резина 90% почти новая , вложений ни каких не требует , ухоженный салон. Расход бензина очень маленький 5-6 л город.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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