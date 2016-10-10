Peugeot Partner
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 249 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
Описание
Авто в отличном состоянии! Все расходники поменяны . Не гремит , не стучит, масло от замены до замены, заменил свечи,масло,прокладки,антифриз ,вообщем звоните всё расскажу.
Также стоит хорошая музыка , ГУР, Кондиционер,стеклоподъемники ,обогрев зеркал,электро регулировка зеркал,подогрев сидений,партроник, резина 90% почти новая , вложений ни каких не требует , ухоженный салон. Расход бензина очень маленький 5-6 л город.
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