Peugeot Expert

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 169 тыс. км

Цена: 998 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Peugeot Expert

Peugeot Expert

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1555 тыс. руб.

Авто, похожие на Peugeot Expert

Volkswagen Transporter

Подержанная, пробег 227,642 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

800 тыс. руб.

Mercedes-Benz Sprinter

Подержанная, пробег 59,48 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

920 тыс. руб.

Mercedes-Benz Sprinter

Подержанная, пробег 79,974 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

880 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале