Peugeot Boxer
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 340 тыс. км
Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Люк
Обогрев зеркал
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю автобус Peugeot Boxer 18 мест.2010 г.Пробег 340000.Двигатель в порядке.Масло от
замены до замены.Форсунки поменяны на 200000.ЕГР заглушен.Коробка в
порядке.Сцепление заменяно на 180000 (лежит запасное,могу отдать).Передок в
порядке.Желательно заменить стойки,но ещё пойдут.Тормозные диски впереди
новые.Задние заканчиваются(лежат новые,могу отдать) Я единственный владелец.Работал
сам.В аренде не была.По кузову всё нормально.Жизненные коцки,мелочи.Глонас и камеры
установленны.Прошу 700000 р.Звоните,разговариваем.Обмен,аренда,рассрочка не
интересует. Сергей
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