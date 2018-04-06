Peugeot Boxer

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 340 тыс. км

Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Люк

Обогрев зеркал

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю автобус Peugeot Boxer 18 мест.2010 г.Пробег 340000.Двигатель в порядке.Масло от
замены до замены.Форсунки поменяны на 200000.ЕГР заглушен.Коробка в
порядке.Сцепление заменяно на 180000 (лежит запасное,могу отдать).Передок в
порядке.Желательно заменить стойки,но ещё пойдут.Тормозные диски впереди
новые.Задние заканчиваются(лежат новые,могу отдать) Я единственный владелец.Работал
сам.В аренде не была.По кузову всё нормально.Жизненные коцки,мелочи.Глонас и камеры
установленны.Прошу 700000 р.Звоните,разговариваем.Обмен,аренда,рассрочка не
интересует. Сергей

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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