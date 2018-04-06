Peugeot Boxer Дата публикации: 16.05.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 340 тыс. км Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Люк Обогрев зеркал Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю автобус Peugeot Boxer 18 мест.2010 г.Пробег 340000.Двигатель в порядке.Масло от

замены до замены.Форсунки поменяны на 200000.ЕГР заглушен.Коробка в

порядке.Сцепление заменяно на 180000 (лежит запасное,могу отдать).Передок в

порядке.Желательно заменить стойки,но ещё пойдут.Тормозные диски впереди

новые.Задние заканчиваются(лежат новые,могу отдать) Я единственный владелец.Работал

сам.В аренде не была.По кузову всё нормально.Жизненные коцки,мелочи.Глонас и камеры

установленны.Прошу 700000 р.Звоните,разговариваем.Обмен,аренда,рассрочка не

интересует. Сергей