Peugeot 408
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 63 тыс. км
Цена: 655 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Яна
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Описание
Один хозяин, женщина. Не битая, не крашеная. На гарантии до декабря 2019 года. Стаил. Цвет-жемчуг. Торг уместен.
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