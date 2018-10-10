Peugeot 408

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 63 тыс. км

Цена: 655 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Яна

Телефон:

Описание

Один хозяин, женщина. Не битая, не крашеная. На гарантии до декабря 2019 года. Стаил. Цвет-жемчуг. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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Подержанная, пробег 60 тыс. км.
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