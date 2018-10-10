Peugeot 408 Дата публикации: 11.10.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 63 тыс. км Цена: 655 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Динская, Краснодарский край Имя: Яна Телефон:

Описание

Один хозяин, женщина. Не битая, не крашеная. На гарантии до декабря 2019 года. Стаил. Цвет-жемчуг. Торг уместен.