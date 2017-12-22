Peugeot 408 Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 120 тыс. км Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина в очень хорошем состоянии, один владелец, по ходовой, мотору, коробке нареканий нет. Запаска заводская не разу не ставилась. Лобовое родное без трещин, обгрев форсунок лобового стёкла и омывателя фар. ПТС родной. Два комплекта колёс. Торг. Смотреть в ст. Нижнебаканской.