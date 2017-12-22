Peugeot 408

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Машина в очень хорошем состоянии, один владелец, по ходовой, мотору, коробке нареканий нет. Запаска заводская не разу не ставилась. Лобовое родное без трещин, обгрев форсунок лобового стёкла и омывателя фар. ПТС родной. Два комплекта колёс. Торг. Смотреть в ст. Нижнебаканской.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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