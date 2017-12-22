Peugeot 408
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Машина в очень хорошем состоянии, один владелец, по ходовой, мотору, коробке нареканий нет. Запаска заводская не разу не ставилась. Лобовое родное без трещин, обгрев форсунок лобового стёкла и омывателя фар. ПТС родной. Два комплекта колёс. Торг. Смотреть в ст. Нижнебаканской.
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