Peugeot 407

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Мария

Телефон:

Описание

Состояние очень хорошее. Комплект летней, зимней резины Yokohama, литые диски R16. Так же штамповка R16. Торг. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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