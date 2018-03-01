Peugeot 407
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Мария
Телефон:
Описание
Состояние очень хорошее. Комплект летней, зимней резины Yokohama, литые диски R16. Так же штамповка R16. Торг. Все вопросы по телефону.
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