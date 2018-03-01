Peugeot 407 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 155 тыс. км Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Мария Телефон:

Описание

Состояние очень хорошее. Комплект летней, зимней резины Yokohama, литые диски R16. Так же штамповка R16. Торг. Все вопросы по телефону.