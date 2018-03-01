Peugeot 407
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Продам автомобиль в хорошем состоянии. Есть недочёты по кузову незначительные.(небольшой торг). Больше интересует обмен на авто повыше клиренс.
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