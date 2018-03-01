Peugeot 407 Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 190 тыс. км Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продам автомобиль в хорошем состоянии. Есть недочёты по кузову незначительные.(небольшой торг). Больше интересует обмен на авто повыше клиренс.