Peugeot 406 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 230 тыс. км Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Эльшан Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии для своего года. Салон не прокуренный. Установил газовую оборудование 4-й поколения. Полная комплектация , Кожаный салон в отличном состоянии , Ксенон , Сигнализации автозапуском, ГУР, ABS , Спорт режим , Зимний режим , Кондиционер - Климат контроль , летом холодит отлично , Датчик дождя , Электро Люк , Электро зеркало с обогревом , Память водительского сиденья на 2 человека, Обогрев сиденье , 4 стеклоподъемники . Все электрика работает кроме люка (Можна ремонтировать, принципы мне не нужен и по этому не трогал.) Новый радиатор, новый аккумулятор с гарантией и генератор ремонтировал в декабря. ГРМ и ролики, масло и жидкости поменял в этот месяц. Кроме стойки все ходовки и колодки новая. Машину сделал для себя, все запчасти оригинал. Машина для тех кто любить комфорт и не дорого. Торг уместен.