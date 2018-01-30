Peugeot 406

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Эльшан

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии для своего года. Салон не прокуренный. Установил газовую оборудование 4-й поколения. Полная комплектация , Кожаный салон в отличном состоянии , Ксенон , Сигнализации автозапуском, ГУР, ABS , Спорт режим , Зимний режим , Кондиционер - Климат контроль , летом холодит отлично , Датчик дождя , Электро Люк , Электро зеркало с обогревом , Память водительского сиденья на 2 человека, Обогрев сиденье , 4 стеклоподъемники . Все электрика работает кроме люка (Можна ремонтировать, принципы мне не нужен и по этому не трогал.) Новый радиатор, новый аккумулятор с гарантией и генератор ремонтировал в декабря. ГРМ и ролики, масло и жидкости поменял в этот месяц. Кроме стойки все ходовки и колодки новая. Машину сделал для себя, все запчасти оригинал. Машина для тех кто любить комфорт и не дорого. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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