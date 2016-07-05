Peugeot 308
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 10 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Ксенон
Обогрев зеркал
Омыватель фар
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаём авто в идеальном состоянии. За машиной следили, всё менялось во время. Ничего деда ь не надо.Кто купить, не пожалеет!!!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.