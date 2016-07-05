Peugeot 308 Дата публикации: 7.06.20 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 10 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Ксенон Обогрев зеркал Омыватель фар Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаём авто в идеальном состоянии. За машиной следили, всё менялось во время. Ничего деда ь не надо.Кто купить, не пожалеет!!!