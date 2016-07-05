Peugeot 308

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 10 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Ксенон

Обогрев зеркал

Омыватель фар

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаём авто в идеальном состоянии. За машиной следили, всё менялось во время. Ничего деда ь не надо.Кто купить, не пожалеет!!!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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