Peugeot 308
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 123 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии, комплектация, четыре стеклоподъемника климат-контроль подогрев сидений штатная аудиосистема электрозеркала, подогрев зеркал, противотуманные фары, ПТС оригинал, куплена в 2012 году.
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