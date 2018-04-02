Peugeot 308

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 123 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, комплектация, четыре стеклоподъемника климат-контроль подогрев сидений штатная аудиосистема электрозеркала, подогрев зеркал, противотуманные фары, ПТС оригинал, куплена в 2012 году.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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