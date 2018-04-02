Peugeot 308 Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 123 тыс. км Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, комплектация, четыре стеклоподъемника климат-контроль подогрев сидений штатная аудиосистема электрозеркала, подогрев зеркал, противотуманные фары, ПТС оригинал, куплена в 2012 году.