Peugeot 308 Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 52,502 тыс. км Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Собственник! Полная комплектация с панорамной крышей! Редкий цвет! Сборка Франция! Чистый, ухоженный салон. В ДТП ни когда не участвовала! Любые проверки! Два комплекта ключей. ПТС оригинал. Автомобиль обслуживается в сервисе "AVANT-FRANCE" г. Краснодар. На 50 тыс. пройдено ТО, заменили: 1) масло в ДВС (Total Quartz 9000 5w30), 2) фильтр масляный, 3) фильтр воздушный, 4) свечи, 5) антифриз. Проведена диагностика всех узлов и агрегатов (нареканий не выявлено). Автомобиль обслужен и готов к дальнейшей эксплуатации!