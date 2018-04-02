Peugeot 308
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 52,502 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Собственник! Полная комплектация с панорамной крышей! Редкий цвет! Сборка Франция! Чистый, ухоженный салон. В ДТП ни когда не участвовала! Любые проверки! Два комплекта ключей. ПТС оригинал. Автомобиль обслуживается в сервисе "AVANT-FRANCE" г. Краснодар. На 50 тыс. пройдено ТО, заменили: 1) масло в ДВС (Total Quartz 9000 5w30), 2) фильтр масляный, 3) фильтр воздушный, 4) свечи, 5) антифриз. Проведена диагностика всех узлов и агрегатов (нареканий не выявлено). Автомобиль обслужен и готов к дальнейшей эксплуатации!
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