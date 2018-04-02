Peugeot 308

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 52,502 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Собственник! Полная комплектация с панорамной крышей! Редкий цвет! Сборка Франция! Чистый, ухоженный салон. В ДТП ни когда не участвовала! Любые проверки! Два комплекта ключей. ПТС оригинал. Автомобиль обслуживается в сервисе "AVANT-FRANCE" г. Краснодар. На 50 тыс. пройдено ТО, заменили: 1) масло в ДВС (Total Quartz 9000 5w30), 2) фильтр масляный, 3) фильтр воздушный, 4) свечи, 5) антифриз. Проведена диагностика всех узлов и агрегатов (нареканий не выявлено). Автомобиль обслужен и готов к дальнейшей эксплуатации!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Peugeot 308

Peugeot 308

Подержанная, пробег 77 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

435 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 69,28 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

354 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

358 тыс. руб.

Авто, похожие на Peugeot 308

Volkswagen Golf Plus

Подержанная, пробег 134 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

340 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 173 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

368 тыс. руб.

Audi A6

Подержанная, пробег 186,065 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

320 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале