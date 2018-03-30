Peugeot 308 Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 77 тыс. км Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Отличный автомобиль, покупал для себя, для повседневной езды на работу. Владею почти год. При покупке машины, на 65 тысячах пройдено большое ТО, поменяны: стойки и втулки стабилизаторов, сайлентблоки все, масло в АКПП, масло в ДВС, все фильтра. Через пару тысяч поменял свечи. На 75 тысячах пройдено плановое ТО: масло и фильтра. АКПП и ДВС работают как часы.

Комплектация самая лучшая в 308. Есть всё: датчики света и дождя, 2-зонный климат, круиз-контроль, отличная оптика (сравниваю с прошлой машиной vw polo), ПТФ, подогревы сидений и боковых зеркал, электроскладывающиеся боковые зеркала, панорамная крыша (очень классный вид), регулировка в разных положениях руля, сидений, отличная магнитола: bluetooth, aux, cd, 6 динамиков, штатный парктроник, ABS, ESP, ГУР, сигнализация с автозапуском.

Машина не бита, не крашеная, лично проверял. Юридически чиста, WIN: Z8T4C5FS9BM011779.

По базе есть "дтп" - это царапина на заднем бампере, смысла красить нет. По кузову есть жизненные притертости, лобовое родное, есть трещины, не мешают. Я третий владелец.

Причина продажи - машина покупалась в одно время с новой квартирой. Думал, что хватит на ремонт, но просчитался.. и в семье есть ещё одна машина.