Peugeot 308

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 77 тыс. км

Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Отличный автомобиль, покупал для себя, для повседневной езды на работу. Владею почти год. При покупке машины, на 65 тысячах пройдено большое ТО, поменяны: стойки и втулки стабилизаторов, сайлентблоки все, масло в АКПП, масло в ДВС, все фильтра. Через пару тысяч поменял свечи. На 75 тысячах пройдено плановое ТО: масло и фильтра. АКПП и ДВС работают как часы.
Комплектация самая лучшая в 308. Есть всё: датчики света и дождя, 2-зонный климат, круиз-контроль, отличная оптика (сравниваю с прошлой машиной vw polo), ПТФ, подогревы сидений и боковых зеркал, электроскладывающиеся боковые зеркала, панорамная крыша (очень классный вид), регулировка в разных положениях руля, сидений, отличная магнитола: bluetooth, aux, cd, 6 динамиков, штатный парктроник, ABS, ESP, ГУР, сигнализация с автозапуском.
Машина не бита, не крашеная, лично проверял. Юридически чиста, WIN: Z8T4C5FS9BM011779.
По базе есть "дтп" - это царапина на заднем бампере, смысла красить нет. По кузову есть жизненные притертости, лобовое родное, есть трещины, не мешают. Я третий владелец.
Причина продажи - машина покупалась в одно время с новой квартирой. Думал, что хватит на ремонт, но просчитался.. и в семье есть ещё одна машина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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