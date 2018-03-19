Peugeot 308
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Лев
Телефон:
Описание
Царь в хорошем ходу .Дополнительно: Климат- контроль, Круиз- контроль, Панорама, Подогрев сидений, ПФ, Все дисковые тормоза, Литые диски, парктроники. Сигналка под завод. Есть не большой вложение. Подр. по телефону, хороший торг за наличный расчет!
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