Peugeot 308 Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 120 тыс. км Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Лев Телефон:

Описание

Царь в хорошем ходу .Дополнительно: Климат- контроль, Круиз- контроль, Панорама, Подогрев сидений, ПФ, Все дисковые тормоза, Литые диски, парктроники. Сигналка под завод. Есть не большой вложение. Подр. по телефону, хороший торг за наличный расчет!