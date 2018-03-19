Peugeot 308

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Лев

Телефон:

Описание

Царь в хорошем ходу .Дополнительно: Климат- контроль, Круиз- контроль, Панорама, Подогрев сидений, ПФ, Все дисковые тормоза, Литые диски, парктроники. Сигналка под завод. Есть не большой вложение. Подр. по телефону, хороший торг за наличный расчет!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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