Peugeot 308
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александра
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Описание
Продаю Пежо 308 2008 года в идеальном состоянии года вложений ни каких не требует, Пробег 120000 км. Настоящий! В комплекте зимняя резина. В салоне не курили. Сидения в чехлах. Эксплуатировалась очень редко. Не битая, кузов в отличном состоянии. Машина ни каких вложений не требует. Юридически чиста ПТС. Продаю за ненадобностью. Торг.
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