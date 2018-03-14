Peugeot 308 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 120 тыс. км Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александра Телефон:

Описание

Продаю Пежо 308 2008 года в идеальном состоянии года вложений ни каких не требует, Пробег 120000 км. Настоящий! В комплекте зимняя резина. В салоне не курили. Сидения в чехлах. Эксплуатировалась очень редко. Не битая, кузов в отличном состоянии. Машина ни каких вложений не требует. Юридически чиста ПТС. Продаю за ненадобностью. Торг.