Peugeot 308

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 340 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александра

Телефон:

Описание

Продаю Пежо 308 2008 года в идеальном состоянии года вложений ни каких не требует, Пробег 120000 км. Настоящий! В комплекте зимняя резина. В салоне не курили. Сидения в чехлах. Эксплуатировалась очень редко. Не битая, кузов в отличном состоянии. Машина ни каких вложений не требует. Юридически чиста ПТС. Продаю за ненадобностью. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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