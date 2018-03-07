Peugeot 308
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Марина
Телефон:
Описание
Полная комплектация. Панорама, датчики света, дождя. Двухзонный климат. Два ключа. Торг.
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