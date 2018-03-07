Полная комплектация. Панорама, датчики света, дождя. Двухзонный климат. Два ключа. Торг.

Имя: Марина

Цена: 330 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2009

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