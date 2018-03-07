Peugeot 308

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Марина

Телефон:

Описание

Полная комплектация. Панорама, датчики света, дождя. Двухзонный климат. Два ключа. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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