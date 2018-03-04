Peugeot 308
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 325 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Снежно-белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Машина в хорошем техническом состоянии. Владею 4,5 года. В ДТП не участвовала. Обслуживалась в специализированном сервисе. За время владения было много чего отремонтировано. Перебрали двигатель: заменена цепь, натяжители, мск, прокладка маслянного фильтра. Можно сказать что все болячки которые выходят на пробеге больше ста были устранены. По коробке никаких нареканий нет. Сигнализация с обратной связью и автозапуска. Авто ухожен, бережная эксплуатация.
Все вопросы по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.