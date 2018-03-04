Peugeot 308 Дата публикации: 4.03.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 125 тыс. км Цена: 325 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Снежно-белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии. Владею 4,5 года. В ДТП не участвовала. Обслуживалась в специализированном сервисе. За время владения было много чего отремонтировано. Перебрали двигатель: заменена цепь, натяжители, мск, прокладка маслянного фильтра. Можно сказать что все болячки которые выходят на пробеге больше ста были устранены. По коробке никаких нареканий нет. Сигнализация с обратной связью и автозапуска. Авто ухожен, бережная эксплуатация.

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