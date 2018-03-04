Peugeot 308

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 325 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Снежно-белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии. Владею 4,5 года. В ДТП не участвовала. Обслуживалась в специализированном сервисе. За время владения было много чего отремонтировано. Перебрали двигатель: заменена цепь, натяжители, мск, прокладка маслянного фильтра. Можно сказать что все болячки которые выходят на пробеге больше ста были устранены. По коробке никаких нареканий нет. Сигнализация с обратной связью и автозапуска. Авто ухожен, бережная эксплуатация.
Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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